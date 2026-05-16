யுபிஎஸ்சி: அரசியலமைப்பின் பகுதிகள் மற்றும் சட்டவிதிகள்!

இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதிகள், அதில் அடங்கியுள்ள விஷயங்கள் மற்றும் அவை உள்ளடக்கியுள்ள சட்டவிதிகள் குறித்து பின்வருமாறு காணாலம்.
பகுதி I - யூனியனும் அதன் பிரதேச எல்லைகளும் - சட்டவிதி 1 முதல் 4 வரை
பகுதி II - குடியுரிமை - சட்டவிதி 5 முதல் 11 வரை
பகுதி III - அடிப்படை உரிமைகள் - சட்டவிதி 12 முதல் 35 வரை
பகுதி IV - அரசுக் கொள்கைக்கான வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் - சட்டவிதி 36 முதல் 51 வரை
பகுதி IV-A - அடிப்படை கடமைகள் - சட்டவிதி 51-A
பகுதி V - மத்திய அரசு - சட்டவிதி 52 முதல் 151 வரை
பகுதி VI - மாநில அரசுகள் - சட்டவிதி 152 முதல் 237 வரை
பகுதி VII - முதல் அட்டவணையின் பகுதி பி-யில் உள்ள மாநிலங்கள் (நீக்கப்பட்டது) - சட்டவிதி 238
பகுதி VIII - ஒன்றியப் பிரதேசங்கள் - சட்டவிதி 239 முதல் 242 வரை
பகுதி IX - ஊராட்சிகள் - சட்டவிதி 243 முதல் 243-O வரை
பகுதி IX-A - நகராட்சிகள் - சட்டவிதி 243-P முதல் 243-ZG வரை
பகுதி IX-B - கூட்டுறவு சங்கங்கள் - சட்டவிதி 243-ZH முதல் 243-ZT வரை
பகுதி X - அட்டவணைப் பகுதிகளும் பழங்குடியினர் பகுதிகளும் - சட்டவிதி 244 முதல் 244-A வரை
பகுதி XI - ஒன்றியத்திற்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் - சட்டவிதி 245 முதல் 263 வரை
பகுதி XII - நிதி, சொத்து, ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் வழக்குகள் - சட்டவிதி 264 முதல் 300-A வரை
பகுதி XIII - இந்தியப் பிரதேசத்திற்குள் வர்த்தகம், வாணிபம் மற்றும் பரிமாற்றம் - சட்டவிதி 301 முதல் 307 வரை
பகுதி XIV - ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்களின் கீழ் உள்ள பணியாளர்கள் சேவைகள் - சட்டவிதி 308 முதல் 323 வரை
பகுதி XIV-A - தீர்ப்பாயங்கள் - சட்டவிதி 323-A முதல் 323-B வரை
பகுதி XV - தேர்தல்கள் - சட்டவிதி 324 முதல் 329-A வரை
பகுதி XVI - சில வகுப்பினருக்கான சிறப்பு விதிகள் - சட்டவிதி 330 முதல் 342-A வரை
பகுதி XVII - அதிகாரப்பூர்வ மொழி - சட்டவிதி 343 முதல் 351-A வரை
பகுதி XVIII - அவசரநிலை விதிகள் - சட்டவிதி 352 முதல் 360 வரை
பகுதி XIX - பல்வேறு விதிகள் - சட்டவிதி 361 முதல் 367 வரை
பகுதி XX - அரசியலமைப்புத் திருத்தம் - சட்டவிதி 368
பகுதி XXI - தற்காலிக, இடைக்கால மற்றும் சிறப்பு விதிகள் - சட்டவிதி 369 முதல் 392 வரை
பகுதி XXII - சுருக்கத் தலைப்பு, அமல்படுத்தல், இந்தியில் அதிகாரப்பூர்வ உரை மற்றும் ரத்துச் சட்டங்கள் - சட்டவிதி 393 முதல் 395 வரை
Summary
Regarding the Parts of the Indian Constitution, the subjects contained therein, and the legal provisions encompassed by them...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
நாளைய மின் தடை
நாளை மின்தடை
திருச்சானூரில் கோயில் ஆழ்வாா் திருமஞ்சனம்
வைகை தென்கரை அணுகு சாலையைச் சீரமைக்க வலியுறுத்தல்
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை