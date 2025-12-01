சினிமா
அங்கம்மாள் டிரெய்லர்!
எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனின் சிறுகதையை தழுவி உருவாகியுள்ள படம் அங்கம்மாள்.
இப்படத்தை ஸ்டோர் பெஞ்ச் நிறுவனம், என்ஜாய் பிலிம்ஸ் மற்றும் பிரோ மூவி ஸ்டேஷன் ஆகியவை இணைந்து தயாரித்துள்ளது.
இந்நிலையில் படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
