சினிமா

கண்ணுமுழி பாடல்!

கிஸ் கவலையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது. இதில் சார்லி, பாலா சரவணன், விஜே அர்ச்சனா, சந்தோஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
Summary

கிஸ் படமானது கவலையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது. இதில் சார்லி, பாலா சரவணன், விஜே அர்ச்சனா, சந்தோஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் 'மாஸ்க்' படத்தின் 'கண்ணுமுழி' பாடல் வெளியானது. இந்தபாடலை அந்தோணிதாசன், சுப்லாஷினி ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

mask

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com