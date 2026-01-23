சினிமா
விசில் போடு என்ற பாடல்!
வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த கோட் திரைப்படத்தில் யுவன் இசையில் உருவான விசில் போடு பாடல்.
தவெக ஆதரவாளர்கள் தற்போது, இந்தப் பாடலை அவர்களது சின்னத்தின் தேசிய கீதம் போல சமூக வலைதளத்தில் டிரெண்ட் ஆக செய்து வருகிறார்கள்.
