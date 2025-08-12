விருதுநகர்
சிவகாசியில் கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது
சிவகாசியில் கஞ்சா வைத்திருந்த இருவரை திங்கள்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சிவகாசி அருகேயுள்ள விஸ்வநத்தம் ஊராட்சி, சுப்ரீம் நகா் பகுதியில் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நின்ற அதே பகுதியைச் சோ்ந்த செண்பகராஜ் (25) என்பவா் வைத்திருந்த பையை சோதனையிட்டதில், அதில் 2 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சிவகாசி நகா் போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, கருமன்கோயில் பகுதியில் கட்டளைப்பட்டியைச் சோ்ந்த விக்னேஷ்குமாா் (24) சுமாா் ஒரு கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்து தெரியவந்தது. இதுகுறித்து மாரனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரைக் கைது செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.