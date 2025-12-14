விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒய்எம்சிஏ சாா்பில் கிறிஸ்துமஸ் கொடை விழா

Published on

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒய்எம்சிஏ சாா்பில் கிறிஸ்துமஸ் கொடை விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதற்கு ஒய்எம்சிஏ தலைவா் சாா்லஸ் மனோகரன் தலைமை வகித்தாா். ஒய்எம்சிஏ புரவலா், குருசேகரத் தலைவா் பால் தினகரன், துணைத் தலைவா் ராஜரத்தினம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிவகாசி அய்யநாடாா் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரிப் பேராசிரியா் ஹட்சன் சிறப்புரையாற்றினாா்.

இந்த விழாவில் 450 ஏழை, எளிய, நலிவுற்றோருக்கு வேஷ்டி, சேலை, அரிசி வழங்கப்பட்டது. இதில் எல்.ஐ.சி. மேலாளா் ஜெயக்குமரன், பிரான்சிஸ் சேவியா் கான்வென்ட் மதா் சுப்பீரியா் ரோஸி, விருதுநகா் மாவட்ட நிரந்தர மக்கள் நீதிமன்றத்தின் உறுப்பினா் ஜெயக்குமாா் ஞானராஜ் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

முன்னதாக, செயலரும், சி.எம்.எஸ். விடுதி தாளாளருமான எட்வின் கனகராஜ் வரவேற்றாா். அமல்ராஜ் நன்றி கூறினாா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com