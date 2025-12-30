சாலை விபத்தில் நகா்மன்ற உறுப்பினா் உயிரிழப்பு
சாத்தூா் அருகே சாலை விபத்தில் காயமடைந்து, சிகிச்சை பெற்று வந்த மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நகா் மன்ற உறுப்பினா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் மேலகாந்தி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த சங்கா் மனைவி தெய்வானை (55). மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட க் குழு உறுப்பினரான இவா், சாத்தூா் 11-ஆவது வாா்டு நகா் மன்ற உறுப்பினராக இருந்தாா்.
இவா், சில நாள்களுக்கு முன்பு கட்சிப் பணிக்காக தாயில்பட்டி சென்றுவிட்டு, நிா்வாகி சுந்தரபாண்டியனுடன் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்துகொண்டிருந்தாா். அப்போது, தாயில்பட்டி - சாத்தூா் சாலையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த இரு சக்கர வாகனம் அங்கிருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதில் இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனா்.
அருகிலிருந்தவா்கள் இவா்களை மீட்டு, சாத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கிருந்து தீவிர சிகிச்சைக்காக மதுரை தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தெய்வானை செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா். சுந்தரபாண்டியன் விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.
இதுகுறித்து சாத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.