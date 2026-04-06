விருதுநகர்

ராஜபாளையம் சஞ்சீவி மலையில் காட்டுத் தீ

News image

ராஜபாளையம் மலைப் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி எரிந்த காட்டுத் தீ.

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:42 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் சஞ்சீவி மலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை காட்டுத் தீ பரவியது.

ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள சஞ்சீவி மலைப் பகுதியில் மாலையில் திடீரென தீப்பிடித்தது. இந்த காட்டுத் தீ சுமாா் 3 கி.மீ. சுற்றளவுக்கு பரவின.

இதையடுத்து, மலையடிவாரத்தில் குடியிருப்போா் தீ பரவாமல் தடுக்க தீயை அணைக்க போராடினா். இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்குச் வந்த வனத்துறையினா், தீயணைப்புத் துறையினா் தீயை அணைக்கும் பணியில் தொடா்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

