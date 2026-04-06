ராஜபாளையம் சஞ்சீவி மலையில் காட்டுத் தீ

/
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் சஞ்சீவி மலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை காட்டுத் தீ பரவியது.
ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள சஞ்சீவி மலைப் பகுதியில் மாலையில் திடீரென தீப்பிடித்தது. இந்த காட்டுத் தீ சுமாா் 3 கி.மீ. சுற்றளவுக்கு பரவின.
இதையடுத்து, மலையடிவாரத்தில் குடியிருப்போா் தீ பரவாமல் தடுக்க தீயை அணைக்க போராடினா். இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்குச் வந்த வனத்துறையினா், தீயணைப்புத் துறையினா் தீயை அணைக்கும் பணியில் தொடா்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
ராஜபாளையம் மலைப் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி எரிந்த காட்டுத் தீ.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
