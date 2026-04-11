விருதுநகர்

திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து துரைவைகோ பிரசாரம்

சாத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கடற்கரைராஜை ஆதரித்து மதிமுக முதன்மைச் செயலரும், மக்களவை உறுப்பினருமான துரைவைகோ பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 6:52 pm

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கடற்கரைராஜை ஆதரித்து மதிமுக முதன்மைச் செயலரும், மக்களவை உறுப்பினருமான துரைவைகோ வெள்ளிக்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

வெங்கடாசலபுரம் பகுதியில் பிரசாரம் செய்து அவா் பேசியதாவது: இங்கு திமுக வேட்பாளா் கடற்கரைராஜை எதிா்த்து பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடுபவா் அந்தக் கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் நயினாா்நாகேந்திரன். இவா் தனக்கு முன்பு மாநில பாஜக தலைவராக இருந்த அண்ணாமலையை அந்தப் பதவியிலிருந்து நீக்க காரணமானவா்.

அந்தக் கட்சிக்காக உழைத்த அண்ணாமலைக்கே துரோகம் செய்தவா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினரான இவா் நெல்லை தொகுதி மக்களுக்கு எதுவும் செய்யாதவா். இங்கு ஜாதி, மதக் கலவரங்கள் நடைபெறாமல் இருக்கவும், நல்லாட்சி தொடரவும் கடற்கரைராஜை ஆதரியுங்கள்.

மேலும் தற்போது சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடுக்கு மத்திய பாஜக அரசு தான் காரணம். முன்னெச்சரிக்கையாக நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இந்தத் தட்டுப்பாடு வந்திருக்காது என்றாா் அவா்.

இதில் திமுக கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

குன்னூா் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து ஆ.ராசா எம்.பி.பிரசாரம்

நடராஜா் கோயில் நிா்வாக உரிமைகளை பறிக்க திமுக முயற்சி: நடிகை விந்தியா குற்றச்சாட்டு

கும்பகோணத்தில் திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக மக்களவை உறுப்பினா் பிரசாரம்

செஞ்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026