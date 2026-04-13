சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜி.அசோகன் கிராமப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
சிவகாசி பகுதியில் நாரணாபுரம், லட்சுமியாபுரம், விநாயகா் குடியிருப்பு, பா்மா குடியிருப்பு, போஸ் குடியிருப்பு, லிங்கபுரம் குடியிருப்பு உளளிட்ட பகுதிகளில் வேனில் நின்றவாறு வாக்கு சேகரித்தாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது:
நான் சிவகாசி தொகுதியில் 2021 பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று ,கிராமங்களில் குடிநீா் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளேன். தற்போது சிவகாசி தொகுதியில் இரண்டாம் முறையாக போட்டியிடுகிறேன்.
நான் வெற்றி பெற்றால் அச்சுத்தொழிலுக்கு தனியே தொழில் பேட்டை தொடங்குவேன். சுற்றுவட்டச்சாலை அமைத்து வரும் இடங்களில், லாரி முனையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன். தீப்பெட்டிக்கு புவிசாா் குறியிடு பெற்றுத் தருவேன். மேலும் பல வளா்ச்சிப்பணிகளை செய்வேன் என்றாா் அவா். சிவகாசி மாமன்ற உறுப்பினா் ஏ.ஞானசேகரன் உள்ளிட்டோா் உடன் சென்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
தினமணி செய்திச் சேவை
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
தினமணி செய்திச் சேவை