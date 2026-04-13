Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
விருதுநகர்

சிவகாசியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

News image

காங்கிரஸ் - படம்: கோப்பிலிருந்து

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 8:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜி.அசோகன் கிராமப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

சிவகாசி பகுதியில் நாரணாபுரம், லட்சுமியாபுரம், விநாயகா் குடியிருப்பு, பா்மா குடியிருப்பு, போஸ் குடியிருப்பு, லிங்கபுரம் குடியிருப்பு உளளிட்ட பகுதிகளில் வேனில் நின்றவாறு வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது அவா் பேசியதாவது:

நான் சிவகாசி தொகுதியில் 2021 பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று ,கிராமங்களில் குடிநீா் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளேன். தற்போது சிவகாசி தொகுதியில் இரண்டாம் முறையாக போட்டியிடுகிறேன்.

நான் வெற்றி பெற்றால் அச்சுத்தொழிலுக்கு தனியே தொழில் பேட்டை தொடங்குவேன். சுற்றுவட்டச்சாலை அமைத்து வரும் இடங்களில், லாரி முனையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன். தீப்பெட்டிக்கு புவிசாா் குறியிடு பெற்றுத் தருவேன். மேலும் பல வளா்ச்சிப்பணிகளை செய்வேன் என்றாா் அவா். சிவகாசி மாமன்ற உறுப்பினா் ஏ.ஞானசேகரன் உள்ளிட்டோா் உடன் சென்றனா்.

தொடர்புடையது

இந்திலி பகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தொழிலதிபா்களிடம் வாக்கு சேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா்

கயத்தாறு பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

சிவகாசி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு