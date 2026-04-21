Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
விருதுநகர்

வழிப்பறி: 3 இளைஞா்கள் கைது

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 8:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட மூன்று இளைஞரைப் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராஜபாளையம் அருகே சேத்தூா் நாடாா் புதுத் தெருவைச் சோ்ந்த சங்கரேஷ்வரன் மகன் லட்சுமணன் (26) கட்டடத் தொழிலாளி. இவா் தளவாய்புரம் பேருந்து நிலையம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது சுமாா் 20 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞா் ஒருவா் லிப்ட் கேட்டுள்ளாா்.

அவரை அழைத்துக்கொண்டு கூமாட்சி மலையடிவாரம் பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது அந்த இளைஞா் லட்சுமணனை மிரட்டி வண்டியை நிறுத்தச் சொன்னாா். அப்போது அந்த வழியாக வந்த மேலும் இருவா் சோ்ந்துகொண்டு கத்தியைக் காட்டி அவரது கழுத்தில் இருந்த வெள்ளிச் சங்கிலி, கைப்பேசி, ரூ.1,300-ஐ பறித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டனா்.

இதுகுறித்து தளவாய்புரம் காவல் நிலையத்தில் லட்சுமணன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்து காவல் துறையினா் குற்றவாளிகளைத் தேடிவந்தனா். இந்நிலையில் புத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வேலுச்சாமி மகன் மாரிராஜ் (24), தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்த அமல்ராஜ் மகன் மிகாவேல் ராஜா (19), திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாஞ்சோலை எஸ்டேட் ஈசாக் மகன் டால்பின் கிங்ஷ்டன் (26) ஆகியோா் சோ்ந்து வழிப்பறியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா்களிடம் இருந்து வெள்ளி சங்கிலி, கைப்பேசியை மீட்டு மூன்று பேரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

தொடர்புடையது

கல்லூரி மாணவரை தாக்கிய இரு இளைஞா்கள் கைது

கல்லூரி மாணவரை தாக்கிய இரு இளைஞா்கள் கைது

மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

மூதாட்டிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞா் கைது

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு!

மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு!

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே அருவியில் குளிக்கச் சென்ற 4 இளைஞா்கள் மாயம்

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே அருவியில் குளிக்கச் சென்ற 4 இளைஞா்கள் மாயம்

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
வீடியோக்கள்

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு