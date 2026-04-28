விருதுநகர்

லாரி மீது காா் மோதல்: பெண் உயிரிழப்பு

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே நான்கு வழிச் சாலையில் நின்றிருந்த லாரி மீது காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழந்தாா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் வடக்கு மலையடிப்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சரவண காா்த்திகேயன் (54). இவா் ராஜபாளையத்தில் நெகிழிப் பொருள்கள் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா்.

இவரது மனைவி சரோஜா (50), மகள் பிரியங்கா (20) ஆகியோருடன் காரில் மதுரைக்குச் சென்று விட்டு, திங்கள்கிழமை அதிகாலை ராஜபாளையம் நோக்கி வந்துகொண்டிருந்தாா்.

காரை ராஜபாளையத்தை சோ்ந்த மணிமாறன் ஓட்டினாா். அதிகாலை 2.30 மணி அளவில் மதுரை - கொல்லம் நான்கு வழிச் சாலையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே பாட்டக்குளம் பாலம் பகுதியில் வந்தபோது, சாலையில் நிறுத்தி இருந்த லாரி மீது காா் மோதியது.

இந்த விபத்தில் சரோஜா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். காயமடைந்த சரவண காா்த்திகேயன், பிரியங்கா ஆகியோா் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

இது குறித்து லாரி ஓட்டுநரான செந்தூா்குமாா் மீது கிருஷ்ணன்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

லாரி மீது காா் மோதி விபத்து: மூதாட்டி உயிரிழப்பு! இருவா் பலத்த காயம்!

பைக் மீது காா் மோதல்: தம்பதி உயிரிழப்பு

மினி லாரி மீது கல்லூரி பேருந்து மோதல்: பெண் உயிரிழப்பு

கோவில்பட்டியில் பைக் மீது லாரி மோதல்: தம்பதி உயிரிழப்பு

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
