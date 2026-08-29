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காரியாபட்டி அருகே 6-ஆம் வகுப்பு மாணவா் தற்கொலை

காரியாபட்டி அருகே வியாழக்கிழமை ஆசிரியை கண்டித்ததால், மனமுடைந்த 6-ஆம் வகுப்பு மாணவா் வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 3:32 am IST

காரியாபட்டி அருகே வியாழக்கிழமை ஆசிரியை கண்டித்ததால், மனமுடைந்த 6-ஆம் வகுப்பு மாணவா் வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், காரியாபட்டி அருகேயுள்ள முஷ்டக்குறிச்சியைச் சோ்ந்த பாண்டிதுரை மகன் காா்த்திகேயன் (12). இவா் அந்தப் பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். இவா் வீட்டுப் பாடங்களை எழுதாததால், இவரை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஆசிரியை கண்டித்தாராம். இதனால், மனமுடைந்த மாணவா் வியாழக்கிழமை பள்ளிக்குச் செல்லாமல் வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

தகவலறிந்து வந்த ஆவியூா் போலீஸாா், மாணவரின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக விருதுநகா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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