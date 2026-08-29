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பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

சிவகாசி அருகே வெள்ளிக்கிழமை பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 3:31 am IST

சிவகாசி அருகே வெள்ளிக்கிழமை பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

சிவகாசி அருகேயுள்ள துலுக்கப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் ஹரிசந்திரன். இவா் கிராம நிா்வாக அலுவலராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவரது மனைவி முத்துமாரி (42). இவா்களுக்கு இரு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனா்.

இந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக முத்துமாரி உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருந்து வந்தாராம். இதனால், மனமுடைந்து காணப்பட்டு வந்த அவா் வெள்ளிக்கிழமை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

இதுகுறித்து மாரனேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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