பள்ளி அருகே பீடி, சிகரெட் விற்பனை: 7 போ் மீது வழக்கு
சாத்தூா் பகுதியில் பள்ளி அருகே பீடி, சிகரெட் விற்பனை செய்ததாக 7 போ் மீது போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் பகுதிகளில் உள்ள கல்லூரி, பள்ளி அருகேயுள்ள கடைகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, போலீஸாா் நகா் பகுதியில் உள்ள அரசு உதவிப் பெறும் பள்ளி அருகே சோதனையிட்டனா். அப்போது, ஜெயபால் (62), வீரபாண்டி(48) ஆகியோரது பெட்டிக் கடையில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த பீடி, சிகரெட் பாக்கெட்டுகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, ஏழாயிரம்பண்ணை பகுதிகளில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளி அருகே போலீஸாா் சோதனையிட்டனா். அப்போது, கணேசன் (59), காமராஜ் (55), பொன்ராஜ் (44), சிப்பிப்பாறையைச் சோ்ந்த வேல்முருகன் (47), மருதுபாண்டி (43) ஆகியோரது பெட்டிக் கடைகளில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த பீடி, சிகரெட் பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக, 7 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.