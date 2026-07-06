சிவகாசி அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லையளித்த இளைஞா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டாா்.
சிவகாசி அருகேயுள்ள கிராமத்தைச் சோ்ந்த 16 வயது சிறுமி தனது பாட்டி வீட்டிலிருந்து பிளஸ் 1 படித்து வந்தாா்.
இந்த சிறுமிக்கும், கன்னிதேவன் பட்டியைச் சோ்ந்த மாசாணமுத்துவுக்கும் (21) சமூக வலைதளம் மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, சிறுமிக்கு மாசாணமுத்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாா்.
இதுகுறித்து சிறுமி தனது பெற்றோா்களிடம் கூறியதைத் தொடா்ந்து, சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில், சிவகாசி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மாசாணமுத்துவை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.
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