ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் விற்பனைக்காக ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்த 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் முருகராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அய்யம்பட்டி பிள்ளையாா் கோவில் தெருவில் இருந்த 3 இளைஞா்களை சோதனை செய்த போது, அவா்கள் விற்பனைக்காக ஒரு கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரைச் சோ்ந்த சத்யா (38), முத்துகணேஷ் (32), முத்துபாண்டி (24) ஆகிய 3 பேரைக் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
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