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விருதுநகர்

‘உள்ளாட்சித் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும்’

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கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக உள்ளாட்சி தோ்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறும் என முன்னாள் அமைச்சா் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி கூறினாா்.

சிவகாசியில் அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

மாணவா் சமுதாயம் பாதிக்கக் கூடாது என்பதற்காக மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியுள்ளாா். போராட்டத்தின் நியாயம் கருதி மத்திய அரசு எடுக்கும் முடிவுகளை அடிபணிந்ததாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது.

அதிமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தவா்கள் யாரும் விஜய் வெற்றி பெற்று முதல்வராக வேண்டும் என தோ்தல் பணியாற்றவில்லை. அதிமுகவில் 10 ஆண்டுகள் அமைச்சராகவும், 15 ஆண்டுகள் எம்எல்ஏ ஆகவும் இருந்து விட்டு தற்போது தவெகவில் இணைந்துவிட்டனா். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக வலுவாக உள்ளது என்றாா் அவா்.

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