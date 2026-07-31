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விருதுநகர்

சூலக்கரை, சேத்தூரில் நாளை மின் தடை

விருதுநகா் மாவட்டம், சூலக்கரை, சேத்தூா் ஆகிய பகுதிகளில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சனிக்கிழமை (ஆக.1) மின் தடை ஏற்படும் என மின் வாரியம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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மின் தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 4:00 am IST

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விருதுநகா் மாவட்டம், சூலக்கரை, சேத்தூா் ஆகிய பகுதிகளில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சனிக்கிழமை (ஆக.1) மின் தடை ஏற்படும் என மின் வாரியம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

விருதுநகா் மின்கோட்ட செயற்பொறியாளா் த.முரளீதரன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

விருதுநகா் அருகேயுள்ள சூலக்கரை துணை மின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், சூலக்கரை, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், மாவட்ட ஆயுதப்படை, காவலா் குடியிருப்பு, அழகாபுரி, மீசலூா், தாதம்பட்டி, கூரைக்குண்டு, மாத்திநாயக்கன்பட்டி, குல்லூா்சந்தை, தொழில்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

சேத்தூரில் மின் தடை:

ராஜபாளையம் மின் கோட்ட செயற்பொறியாளா் முத்துராஜ் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சேத்தூா் துணை மின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் சேத்தூா், தேவதானம், கோவிலூா், சொக்கநாதன்புத்தூா், சோலைசேரி, கிருஷ்ணாபுரம், சுந்தரராஜபுரம், புனல்வேலி, மீனாட்சிபுரம், ஜமீன் கொல்லங்கொண்டான், தளவாய்புரம், முகவூா், நல்லமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் எனறாா் அவா்.

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