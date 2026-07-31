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விருதுநகர்

கணவா் மாயம்: போலீஸில் மனைவி புகார்!

ராஜபாளையத்தில் கணவா் மாயமானதாக மனைவி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

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Updated On :31 ஜூலை 2026, 11:47 pm IST

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ராஜபாளையத்தில் கணவா் மாயமானதாக மனைவி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

ராஜபாளையம் வடக்கு மலையடிப்பட்டி சுப்பராஜா தெருவைச் சோ்ந்தவா் பால்பாண்டி (30). சுமை தூக்கும் தொழிலாளி. இவருக்கு முத்துமாரி (24) என்ற மனைவியும், 7 வயது மகளும், 8 மாத ஆண் குழந்தையும் உள்ளனா்.

இந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு தம்பதியிடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் கோபித்துக் கொண்டு வெளியே சென்ற பால்பாண்டி மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால் கணவரை தேடித் தருமாறு மனைவி முத்துமாரி வடக்கு காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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