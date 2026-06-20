Dinamani
நானும் இத்தாலியும் எதற்கும் கெஞ்ச மாட்டோம்! டிரம்ப்பின் பேச்சுக்கு மெலோனி கண்டனம்! ஜப்பானில் தொடக்கப் பள்ளியில் பயங்கர தீவிபத்து: 11 பேர் காயம் நீட்: மனநல ஆலோசனைக்கு உதவி எண்கள் அறிவிப்பு பசுமை ஆற்றல் வளர்ச்சியை வலுப்படுத்த 5 புதிய மண்டலங்கள்: அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம் பாராட்டுக்குரியது: கமல்ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 16 பேர் பலி! தில்லியில் மிக மோசமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஏஐ மாநாடு! ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓ விமர்சனம்!
/
விருதுநகர்

சாத்தூரில் ராகுல் காந்தி பிறந்த நாள் விழா

ராகுல் காந்தி பிறந்த நாளையொட்டி, சாத்தூரில் பொதுமக்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை இனிப்புகளை வழங்கிய காங்கிரஸ் கட்சியினா்.

News image

ராகுல் காந்தி பிறந்த நாளையொட்டி, சாத்தூரில் பொதுமக்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை இனிப்புகளை வழங்கிய காங்கிரஸ் கட்சியினா்.

Updated On :20 ஜூன் 2026, 2:39 am IST

Syndication

சாத்தூரில் ராகுல் காந்தி பிறந்த நாள் விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூரில் நகா் காங்கிரஸ் சாா்பில், மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தியின் பிறந்த நாள் விழா முக்குராந்தல் பகுதியில் நடைபெற்றது. அப்போது, கட்சியின் அமைப்பாளா் ஜோதி நிவாஸ், நகா் தலைவா் டி.எஸ். அய்யப்பன் தலைமையில் கட்சி நிா்வாகிகள் பட்டாசுகள் வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரம்பலூரில் ராகுல்காந்தி பிறந்தநாள் விழா

பெரம்பலூரில் ராகுல்காந்தி பிறந்தநாள் விழா

ராகுல் காந்தி பிறந்த நாள் காங்கிரஸாா் நல உதவிகள்

ராகுல் காந்தி பிறந்த நாள் காங்கிரஸாா் நல உதவிகள்

எனது அன்புச் சகோதரர்! ராகுலுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

எனது அன்புச் சகோதரர்! ராகுலுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

கக்கன் பிறந்த நாள் விழா உருவப்படத்திற்கு மரியாதை

கக்கன் பிறந்த நாள் விழா உருவப்படத்திற்கு மரியாதை

விடியோக்கள்

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK