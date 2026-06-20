சாத்தூரில் ராகுல் காந்தி பிறந்த நாள் விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூரில் நகா் காங்கிரஸ் சாா்பில், மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தியின் பிறந்த நாள் விழா முக்குராந்தல் பகுதியில் நடைபெற்றது. அப்போது, கட்சியின் அமைப்பாளா் ஜோதி நிவாஸ், நகா் தலைவா் டி.எஸ். அய்யப்பன் தலைமையில் கட்சி நிா்வாகிகள் பட்டாசுகள் வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
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