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விருதுநகர்

தொழிலாளி வெட்டிக்கொலை: இளைஞா் கைது

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கைது செய்யப்பட்ட பொன்மாடன்.

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வத்திராயிருப்பு அருகே முன்விரோதத்தில் தொழிலாளியை வெட்டிக்கொலை செய்த இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள கூமாப்பட்டியைச் சோ்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் புளுகாண்டி என்ற ஏசு (23). இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி, இரு குழந்தைகள் உள்ளனா்.

இந்த நிலையில், புளுகாண்டிக்கும், இதே பகுதியைச் சோ்ந்த பொன்மாடனுக்கும் முன்விரோதம் இருந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து, வெள்ளிக்கிழமை இரவு கூமாப்பட்டி முனியாண்டி கோயில் அருகில் புளுக்காண்டிக்கும், பொன் மாடனுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது, பொன்மாடன் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் அவரை வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த புளுகாண்டி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்கு வந்த போலீஸாா் புளுகாண்டியின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, பொன்மாடனை சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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