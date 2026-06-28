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விருதுநகர்

மின்சாரம் பாய்ந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகே சனிக்கிழமை மின்சாரம் பாய்ந்து முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

சாத்தூா் அருகேயுள்ள கோபாலபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி சுப்பையா (62). இவரது வீட்டில் சனிக்கிழமை காலை மின்சாரம் இல்லாததால் இந்தப் பகுதியிலிருந்த மின் கம்பத்தில் ஏறி சரி செய்து கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, அவா் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சுப்பையா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து சாத்தூா் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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