போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் முதியவா் கைது
ஏழாயிரம்பண்ணையில் சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த முதியவரை போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:36 pm
விருதுநகா் மாவட்டம், ஏழாயிரம்பண்ணை அருகே ஊத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் கரிக்கோல்ராஜ் (68). இவா் ஏழாயிரம்பண்ணை நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம். இதையடுத்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் ஏழாயிரம்பண்ணை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கரிக்கோல்ராஜை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.
