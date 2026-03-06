Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
விருதுநகர்

போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் முதியவா் கைது

ஏழாயிரம்பண்ணையில் சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த முதியவரை போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:36 pm

Syndication

ஏழாயிரம்பண்ணையில் சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த முதியவரை போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், ஏழாயிரம்பண்ணை அருகே ஊத்துப்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் கரிக்கோல்ராஜ் (68). இவா் ஏழாயிரம்பண்ணை நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம். இதையடுத்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் ஏழாயிரம்பண்ணை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கரிக்கோல்ராஜை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு சாகும்வரை சிறை

சிறுவா்களுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தவருக்கு சாகும்வரை சிறை

தொழிலாளி போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது

தொழிலாளி போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தொழிலாளி கைது

பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தொழிலாளி கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: முதியவா் கைது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: முதியவா் கைது

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு