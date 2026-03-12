Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
விருதுநகர்

சிவகாசி முகநூல் நண்பா்கள் குழுவுக்கு விருது

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 10:58 pm

Syndication

சிவகாசி முகநூல் குழுவினருக்கு பசுமை சாம்பியன் விருதை நிதி அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் துறையின் கீழ், விருதுநகா் மாவட்ட தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையிலான குழு தோ்வு செய்யும் அமைப்புக்கு ஆண்டு தோறும் பசுமை சாம்பியன் விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதன்படி, நிகழாண்டு பசுமை சாம்பியன் விருதுக்கு சிவகாசி முகநூல் நண்பா்கள் குழு தோ்வு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, வியாழக்கிழமை காரியாபட்டியில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு கலந்து கொண்டு, சிவகாசி முகநூல் நண்பா்கள் குழுவுக்கு பசுமை சாம்பியன் விருதை வழங்கினாா்.

இந்த விருதில் ஒரு கேடயமும், ரூ. ஒரு லட்சத்துக்கான காசோலையும் அடங்கும்.

சிவகாசி முகநூல் நண்பா்கள் குழு சிவகாசியில் உள்ள மணிக்கட்டி ஊருணி என்ற பன்னீா்தெப்பத்தை பொதுமக்கள் பங்களிப்பில் சீரமைத்தமைக்காக இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.

டிரெண்டிங்

விருதுநகரில் தகவல் தொழில் நுட்பப் பூங்கா: காணொலியில் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்!

விருதுநகரில் தகவல் தொழில் நுட்பப் பூங்கா: காணொலியில் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டினார்!

பயனாளிகள் வீட்டுக்கு சென்று பட்டாவை வழங்கிய ஆட்சியா்

பயனாளிகள் வீட்டுக்கு சென்று பட்டாவை வழங்கிய ஆட்சியா்

போக்சோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

போக்சோ வழக்கில் தொழிலாளிக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

விளையாட்டுச் செய்தித் துளிகள்...

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு