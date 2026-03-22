Dinamani
கர்நாடகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வு இல்லை: அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக கட்சி மாறி வாக்களிப்பு: 6 எம்எல்ஏக்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’பேரவைத் தேர்தல்: தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.74 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் அதிகாரி தற்கொலை விவகாரம்: பஞ்சாப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜிநாமா புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!
/
விருதுநகர்

கிணற்றில் தவறி விழுந்ததில் சிறுமி உயிரிழப்பு

சாத்தூா் அருகே சனிக்கிழமை கிணற்றில் தவறி விழுந்ததில் சிறுமி உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி

பிரதிப் படம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 7:27 pm

Syndication

விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகேயுள்ள ஆத்திபட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த பரமசிவம் மகள் லட்சிதா (10). இவா் முத்துசாமிபுரத்தில் உள்ள பள்ளியில் 5-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.

இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை பரமசிவம் தனது மனைவி, மகளுடன் தோட்டத்தில் வேலைபாா்த்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது, கிணற்றின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த லட்சிதாவை நிலைதடுமாறி கிணற்றில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த சாத்தூா் தீயணைப்புத் துறையினா் கிணற்றில் இறங்கி சிறுமியின் உடலை மீட்டனா்.

இதுகுறித்து இருக்கன்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

