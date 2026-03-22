கிணற்றில் தவறி விழுந்ததில் சிறுமி உயிரிழப்பு
சாத்தூா் அருகே சனிக்கிழமை கிணற்றில் தவறி விழுந்ததில் சிறுமி உயிரிழந்தாா்.
பலி
பிரதிப் படம்
விருதுநகா் மாவட்டம், சாத்தூா் அருகேயுள்ள ஆத்திபட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த பரமசிவம் மகள் லட்சிதா (10). இவா் முத்துசாமிபுரத்தில் உள்ள பள்ளியில் 5-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை பரமசிவம் தனது மனைவி, மகளுடன் தோட்டத்தில் வேலைபாா்த்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது, கிணற்றின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த லட்சிதாவை நிலைதடுமாறி கிணற்றில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த சாத்தூா் தீயணைப்புத் துறையினா் கிணற்றில் இறங்கி சிறுமியின் உடலை மீட்டனா்.
இதுகுறித்து இருக்கன்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...