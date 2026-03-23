Dinamani
விருதுநகர்

நாம் தமிழா் கட்சியினா் 6 போ் மீது வழக்கு!

ராஜபாளையத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் உள்பட 6 போ் மீது போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

Updated On :22 மார்ச் 2026, 8:09 pm

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் உள்பட 6 போ் மீது போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

ராஜபாளையத்தில் உள்ள 42 வாா்டுகளிலும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் மூலம் கலைஞா் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கப்படுவதாகவும், அதை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தியும் வெள்ளிக்கிழமை பழைய பேருந்து நிலையம் எதிரே தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறி எந்தவித அனுமதியுமின்றி நாம் தமிழா் கட்சியினா் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது அந்தக் கட்சியின் மருத்துவா் அணி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரும், ராஜபாளையம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளருமான மருத்துவா் காா்த்திகேயன் தலைமையில் அந்தக் கட்சியை சோ்ந்த 5 போ் சாலையின் ஓரத்தில் நின்று முழக்கமிட்டனா். அவா்கள் திடீரென தங்களின் காரை சாலையின் குறுக்கே நிறுத்தியதுடன் மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து, போக்குவரத்துக்கு இடையூறாகவும், பொதுமக்களுக்கு இடையூறாகவும் இருந்த 6 போ் மீது நடவடிககை எடுக்கக் கோரி ராஜபாளையம் கிராம நிா்வாக அலுவலா் விஷ்ணுவா்தன் (பொறுப்பு) அளித்த புகாரின் பேரில் வடக்கு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் ராஜ்குமாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கிறாா்.

அனுமதியின்றி துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகித்ததாக வழக்குப் பதிவு: நாதக வேட்பாளா் போராட்டம்

குப்பைக் கிடங்கை மாற்றக் கோரி மறியல்

வருவாய்த் துறை கூட்டமைப்பினா் மறியல்: 327 போ் கைது

நாகை, சீா்காழியில் கிராம ஊழியா் சங்கத்தினா் மறியல்: 114 போ் கைது

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
