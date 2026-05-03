செங்கோட்டை- மதுரை பயணிகள் ரயில் வழித் தடத்தில் மாற்றம்

செங்கோட்டை- மதுரை பயணிகள் ரயில் (56772, 56771) இரு மாா்க்கங்களிலும் வழித்தடங்கள் மாற்றப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்தது.
விருதுநகா்- மதுரை ரயில் பாதையில் நடைபெறவுள்ள பணிகள் காரணமாக இந்த ரயில் மதுரைக்கு செல்லும் போது, அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை வழியாகவும், செங்கோட்டை செல்லும் போது, மானாமதுரை, அருப்புக்கோட்டை வழியாகவும் மே 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
