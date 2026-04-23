கா்நாடக மாநிலம் மங்களூரு - போத்தனூா் இடையே ஒருவழி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: மங்களூரு சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து ஏப்ரல் 24-ஆம் தேதி இரவு 11 மணிக்குப் புறப்படும் மங்களூரு- போத்தனூா் ஒருவழி சிறப்பு ரயில் (எண்: 06131) மறுநாள் காலை 6.15 மணிக்கு போத்தனூா் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது, காசா்கோடு, பையனூா், கண்ணூா், தளச்சேரி, வடகரை, கோழிக்கோடு, திரூா், ஷொரணூா், பாலக்காடு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
