திருச்சுழி தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக தங்கம் தென்னரசு வெற்றி

விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தொடந்து 4-ஆவது முறையாக திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான தங்கம் தென்னரசு 13,485 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 23 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். மொத்தம் 1,81,250 வாக்குகள் பதிவாகின.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
த. தங்கம் தென்னரசு (திமுக) - 75,085.
காா்த்திக் ராஜா (த.வெ.க) - 61,600
ந.த.ராஜவா்மன் (அதிமுக) - 25,581.
சே. சமையன் ( நாம் தமிழா்) - 12,763.
திருச்சுழி பேரவைத் தொகுதியில் 2011, 2016, 2021 என தொடா்ச்சியாக மூன்று முறை வெற்றி தங்கம் தென்னரசு தற்போது நான்காவது முறையாக வென்றாா்.
