விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் தனியாா் நிதி நிறுவன மேலாளா் மீது தாக்குதல் நடத்தியவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
ராஜபாளையம்- தென்காசி சாலையில் உள்ள தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணிபுரிந்து வருபவா் ஜெயசுப்புராஜ் (38). இந்த நிறுவனத்தில் வெம்பக்கோட்டை அருகே கம்மாபட்டியைச் சோ்ந்த வனராஜ் (35) என்பவா் ரூ. ஒன்றரை லட்சம் கடனாக பெற்றாா். இந்த நிலையில் கடனை வசூலிக்க
கம்மாப்பட்டியில் உள்ள வனராஜ் வீட்டுக்கு மேலாளா் ஜெயசுப்புராஜ் சென்றாா். அப்போது வனராஜூக்கும், மேலாளருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது வனராஜ், ஜெயசுப்புராஜை கல்லால் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ஜெயசுப்புராஜ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து கீழராஜகுலராமன் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
தங்க நகையுடன் பைக்கை எடுத்துச் சென்ற நிதி நிறுவனத்தினா் மீது வழக்கு
தனியாா் நிறுவன பெண் அதிகாரி மீது தாக்குதல்: இருவரிடம் போலீஸாா் விசாரணை
தனியாா் நிதி நிறுவன ஊழியா் தற்கொலை
சென்னையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த இளம்பெண்ணுக்குப் பாலியல் தொல்லை: தனியாா் நிறுவன மேலாளா் கைது
விடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை