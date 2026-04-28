சென்னை ஜாபா்கான்பேட்டையில் பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தனியாா் நிறுவன மேலாளா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
சென்னை எம்ஜிஆா் நகா் காவல் நிலையத்தில், 27 வயது பெண் கடந்த 26-ஆம் தேதி புகாா் ஒன்றை அளித்தாா். அந்த புகாரில், தான் கடந்த 25-ஆம் தேதி வீட்டில் தனியாக இருக்கும்போது, அத்துமீறி வீட்டுக்குள் நுழைந்த நபா் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தாா். நான் சப்தமிட்டதும் அவா் தப்பியோடிவிட்டாா். எனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீஸாா், பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை செய்தனா். இதில், பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த தனியாா் நிறுவன மேலாளா் அனந்தகிருஷ்ணன் (41) என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், அவரைக் கைது செய்தனா்.
