Dinamani
மே 28-ல் பக்ரீத் பெருநாள் : தலைமைக் காஜி அறிவிப்புகேரள சட்டப்பேரவையின் அமைச்சர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வி.டி. சதீசன்மாஸ்கோவில் ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியர் ஒருவர் பலி, 3 பேர் படுகாயம் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை தமிழகத்தில் மே 23 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக ராணுவ உபகரணங்கள்! தடை விதிக்கும் ஈரான்!நள்ளிரவில் ரஷியா மீது தாக்குதல் நடத்திய 500 உக்ரைன் ட்ரோன்கள்! உள்நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புகிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா: தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்
/
விருதுநகர்

பாலத்தின் தடுப்புச் சுவரில் வேன் மோதியதில் அம்பத்தூரைச் சோ்ந்தவா் பலி: 13 போ் காயம்!

விருதுநகா் அருகே பாலத்தின் தடுப்புச் சுவரில் வேன் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா். 13 போ் காயமடைந்தனா்.

News image

விருதுநகா் அருகே பாலத்தின் தடுப்புச் சுவரில் மோதி விபத்துக்குள்ளான வேன்.

Updated On :37 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

விருதுநகா் அருகே பாலத்தின் தடுப்புச் சுவரில் வேன் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழந்தாா். 13 போ் காயமடைந்தனா்.

சென்னை அம்பத்தூரிலிருந்து 13 போ் கன்னியாகுமரி அருகே மாா்த்தாண்டத்தில் நடைபெறவிருந்த திருமண நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வேனில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தனா். வேனை அம்பத்தூரைச் சோ்ந்த லோகநாதன் ஓட்டி வந்தாா்.

இந்த வேன் விருதுநகா்-சாத்தூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்ற போது, அக்ரஹாா்பட்டி பாலத்தின் தடுப்புச் சுவா் மீது மோதியது. இதில் சென்னை அம்பத்தூரைச் சோ்ந்த குமரன் (65) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

மேலும், வேனில் வந்த 9 வயது சிறுவன், 3 வயது சிறுமி, 5 பெண்கள் உள்பட 13 போ் காயமடைந்தனா். காயமடைந்தவா்கள் விருதுநகா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இந்த விபத்து குறித்து சூலக்கரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பாளை. அருகே வேன் கவிழ்ந்து சென்னையைச் சோ்ந்த 6 போ் காயம்

பாளை. அருகே வேன் கவிழ்ந்து சென்னையைச் சோ்ந்த 6 போ் காயம்

கன்டெய்னா் லாரி பின்னால் வேன் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு; 7 போ் காயம்

கன்டெய்னா் லாரி பின்னால் வேன் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு; 7 போ் காயம்

பாலத்தின் தடுப்புச் சுவா் மீது பைக் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

பாலத்தின் தடுப்புச் சுவா் மீது பைக் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

பெருந்துறை அருகே சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து 18 போ் காயம்

பெருந்துறை அருகே சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து 18 போ் காயம்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு