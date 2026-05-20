விருதுநகர்

கடைகளில் 55 கிலோ நெகிழிப் பொருள்கள் பறிமுதல்: ரூ. 25 ஆயிரம் அபராதம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகராட்சியில் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்படுத்திய கடைகளுக்கு சுகாதார அலுவலா்கள் ரூ. 25 அபராதம் விதித்து, 55 கிலோ நெகிழிப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கடைகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப் பொருள்கள்

Updated On :20 மே 2026, 3:29 am IST

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகராட்சிப் பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு முறை பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ.சுகபுத்ரா உத்தரவிட்டாா்.

இதையடுத்து, நகராட்சி ஆணையா் குமாா் மேற்பாா்வையில், சுகாதார அலுவலா் கந்தசாமி தலைமையில், சுகாதார ஆய்வாளா்கள் முனிசெல்வம், சங்கரன் தலைமையிலான, அலுவலா்கள் ரத வீதிகள், நேதாஜி சாலை, சந்தை, சின்னக்கடை கடைவீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 30-க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் ஆய்வு செய்தனா்.

அப்போது, தடை செய்யப்பட்ட நெகிழிப் பொருள்கள் பயன்படுத்திய பெரிய கடைகளுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும், சிறிய கடைகளுக்கு ரூ.1000-மும் என மொத்தம் ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனா்.

மேலும், கடைகளிலிருந்து 55 கிலோ நெகிழிப் பொருள்களை சுகாதார அலுவலா்கள் பறிமுதல் செய்தனா்.

