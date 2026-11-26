நேபாளத்தில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் வெற்றி பெற்று திரும்பிய வீரருக்கு வரவேற்பு
நேபாளத்தில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் இந்திய அணி சாா்பில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றுத் திரும்பிய வீரா் நாகராஜுக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பொதுமக்கள் வரவேற்பு அளித்தனா்.
நேபாளத்தில் நடைபெற்ற கபடிப் போட்டியில் இந்திய அணியில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றுத் திரும்பிய வீரா் நாகராஜுக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பேருந்து நிலையம் அருகே வரவேற்பு அளித்த பொதுமக்கள் .
நேபாளத்தில் நடைபெற்ற கபடி போட்டியில் இந்திய அணி சாா்பில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றுத் திரும்பிய வீரா் நாகராஜுக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பொதுமக்கள் வரவேற்பு அளித்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகேயுள்ள மேலதொட்டியபட்டியை சோ்ந்த கட்டடத் தொழிலாளி வீரவேல் மகன் நாகராஜ் (19). இவா் வேலூரில் உள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய விடுதியில் தங்கியிருந்து கபடி பயிற்சி பெற்று வருகிறாா். இவா் தமிழ்நாடு அணிக்காக 8 முறையும், கேலோ இந்தியா போட்டியில் 2 முறையும் பங்கேற்றுள்ளாா்.
இந்த நிலையில் நேபாளத்தில் நடைபெற்ற 20 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான கபடி போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணியில் நாகராஜ் தோ்வானாா்.
நேபாள தலைநகா் காத்மண்டுவில் நடந்த யு-20 சாம்பியன்ஷிப் கபடி போட்டியில் இவா் பங்கேற்ற இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. இந்திய அணியில் பங்கேற்று விளையாடி வியாழக்கிழமை சொந்த ஊா் திரும்பிய நாகராஜுக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
இதுகுறித்து கபடி வீரா் நாகராஜ் கூறியதாவது:
இந்திய அணி லீக் போட்டியில் நேபாளம், வங்கதேசம், தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளை வீழ்த்தி புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. இறுதிப் போட்டியில் நேபாளத்தை வீழ்த்தி இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்திய அணியில் இடம் பெற்று வெற்றிக்கு பங்காற்றியது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. எனக்கு ஆதரவாக இருந்த பயிற்சியாளா்கள் ஆசிரியா்கள் குடும்பத்தினருக்கு நன்றி. இந்திய அணிக்கு தோ்வான நிலையில், ஒரே நாளில் கடவுச்சிட்டை வழங்கி உதவிய அரசுக்கு நன்றி என்றாா் அவா்.
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