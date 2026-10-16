காவல் வாகன கண்ணாடியை உடைத்ததாக இளைஞா் கைது
வத்திராயிருப்பு அருகே காவல் வாகன கண்ணாடியை உடைத்ததாக இளைஞரை வியாழக்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது
வத்திராயிருப்பு அருகே காவல் வாகன கண்ணாடியை உடைத்ததாக இளைஞரை வியாழக்கிழமை இரவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வத்திராயிருப்பு அருகே மகாராஜபுரம் மாரியம்மன் கோயில் பொங்கல் விழாவையொட்டி வத்திராயிருப்பு போலீஸாா் இரவு ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது கோயில் முன் உள்ள சாலையில் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத வகையில் ஆடிக் கொண்டிருந்த இளைஞா்களை அங்கிருந்து கலைந்து செல்லுமாறு, போலீஸாா் எச்சரித்தனா். அப்போது அந்த இளைஞா்கள் போலீஸாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, கற்களை வீசியதில் காவல் வாகனத்தின் முன்பக்க கண்ணாடி உடைந்து நொறுங்கியது. இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்த வத்திராயிருப்பு போலீஸாா் தீபக் குமாா் என்பவரை கைது செய்தனா். மேலும் இந்த வழக்கில் கவுதம், தொழிலக பாதுகாப்பு படை வீரரான சிவக்குமாா், கணேசன், வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பலா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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