மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தச்சுத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழியில் வெள்ளிக்கிழமை புதிய வீடு கட்டுமானப் பணியின் போது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தச்சுத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழியில் வெள்ளிக்கிழமை புதிய வீடு கட்டுமானப் பணியின் போது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தச்சுத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
திருச்சுழி கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் முனியசாமி. இவா் புதிய வீடு கட்டி வருகிறாா். இந்த வீட்டில் தச்சுத் தொழிலாளிகளான பனையூரைச் சோ்ந்த திருமுருகன் (39), சாமிநத்தத்தைச் சோ்ந்த புவனேஸ்வரன் (32) ஆகியோரும் வெள்ளிக்கிழமை பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, வீட்டின் வெளிப்புறச் சுவரில் இரும்பு ஏணியை வைத்து பணியில் ஈடுபட்டபோது, இருவா் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில் பலத்த காயமடைந்த இருவரும் திருச்சுழி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். அங்கு திருமுருகன் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து திருச்சுழி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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