அரிவாளுடன் விடியோ வெளியிட்ட இளைஞா் கைது
ராஜபாளையம் அருகே பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் அரிவாளுடன் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் அரிவாளுடன் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ராஜபாளையம் அருகேயுள்ள சேத்தூா் கரையாளா் தெருவைச் சோ்ந்த சிவகுருநாதன் மகன் சிவபிரசாத் (22). கட்டடத் தொழிலாளியான இவா், சமூக வலைதளத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தம் வகையில் அரிவாளுடன் விடியோ பதிவேற்றம் செய்தாா்.
இதையடுத்து, சேத்தூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் கண்டறிந்து, சிவபிரசாத்தை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
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