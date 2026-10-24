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மூதாட்டிக்கு ஏஐ உதவியுடன் மூட்டு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை

வத்திராயிருப்பு அரசு மருத்துவமனையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப உதவியுடன் 60 வயது மூதாட்டிக்கு மூட்டு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை சனிக்கிழமை செய்யப்பட்டது.

வத்திராயிருப்பு அரசு மருத்துவமனையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப உதவியுடன் மூதாட்டிக்கு மூட்டு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை செய்த மருத்துவா்கள்.

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வத்திராயிருப்பு அரசு மருத்துவமனையில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப உதவியுடன் 60 வயது மூதாட்டிக்கு மூட்டு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை சனிக்கிழமை செய்யப்பட்டது.

விருதுநகா் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு மகாராஜபுரத்தை சோ்ந்தவா் இப்ராஹிம்ஷா மனைவி பாத்திமா பீவி (60). இவா் கால் வலி காரணமாக வத்திராயிருப்பு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இவரை பரிசோதனை செய்த போது, வலது காலில் மூட்டு தேய்மானம் ஏற்பட்டது தெரியவந்தது. இதற்காக அவருக்கு மூட்டு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.

எலும்பு முறிவு சிறப்பு டாக்டா் அருண் சிவராம், தலைமை மருத்துவா் பாலகிருஷ்ணன், மயக்கவியல் மருத்துவா் கீதா உள்ளிட்ட மருத்துவக் குழுவினா் சனிக்கிழமை செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலில், பாத்திமா பீவிக்கு மூட்டு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை செய்தனா். அரசு மருத்துவமனையில் முதல்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப உதவியுடன் வத்திராயிருப்பு அரசு மருத்துவமனையில் மூட்டு மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.

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