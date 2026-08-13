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விஷுவல் ஸ்டோரிஸ்

கட்டுப்பாட்டை இழந்த சிங்கப்பூர் சரக்குக் கப்பல்! கரையில் மோதும் விடியோ வைரல்!

தினமணி செய்திச் சேவை
Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 8:22 pm IST

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