The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாள பெருவெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 1,204 ஆக உயர்வு!தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட்அப் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கத்தின் தலைவராக தவெகவில் இணைந்த சிங்கை ராமச்சந்திரன் நியமனம்நாட்டில் அடுத்த 10 ஆண்டிற்குள் 100 புதிய விமான நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்: அமைச்சர் கே. ராம்மோகன் நாயுடு முதல்வர் விஜய் பேசுவதுபோல ஹிந்தி ஏஐ விடியோ: சிபிசிஐடி நடவடிக்கைஅமேசானில் 1.60 லட்சம் தற்காலிக பணியாளர்கள் நியமனம்அயோத்தி கோயிலின் முதல் சிஇஓ! முன்னாள் ஏர் மார்ஷல் ஜிதேந்திர மிஸ்ரா நியமனம்! டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.97 ஆக நிறைவு!

தள்ளிவிட்ட நபர்! கடுப்பான ரோபோ! | Russia

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 9:06 pm IST

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

”அந்த உறவைப் பற்றியெல்லாம் அவைக்குத் தெரியாது” பேரவைத் தலைவர் கிண்டல்!

”அந்த உறவைப் பற்றியெல்லாம் அவைக்குத் தெரியாது” பேரவைத் தலைவர் கிண்டல்!

சேலத்தில் முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு! மேட்டூர் அணையை திறந்துவைக்கிறார்!

சேலத்தில் முதல்வருக்கு உற்சாக வரவேற்பு! மேட்டூர் அணையை திறந்துவைக்கிறார்!

நேபாளத்திலிருந்து பத்திரமாக திரும்பிய 28 தமிழர்கள்! கண்ணீருடன் வரவேற்ற குடும்பத்தினர்! | CBE

நேபாளத்திலிருந்து பத்திரமாக திரும்பிய 28 தமிழர்கள்! கண்ணீருடன் வரவேற்ற குடும்பத்தினர்! | CBE

ரூ.100 Xerox நோட்டு! மூதாட்டியை ஏமாற்றிய மர்ம நபர்! | Thanjavur

ரூ.100 Xerox நோட்டு! மூதாட்டியை ஏமாற்றிய மர்ம நபர்! | Thanjavur