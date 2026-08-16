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தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி...

ஜன்னலோர சீட்லதான் எப்பவும் உக்காருவீங்களா... ஏன் வாமிட் வருமா?

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Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 8:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'ஜன்னலோர சீட்லதான் எப்பவும் உக்காருவீங்களா... ஏன் வாமிட் வருமா?'

'இல்ல, மொபைலுக்கு சிக்னல் நல்லா வரும்!'

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'இவருக்கு ஏன் 'டிடர்ஜன்ட் மேனேஜர்'னு பேரு?'

' 'சோப்' போட்டு அவர்கிட்ட லீவு வாங்கிடலாம், அதான்!'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

'உங்க ஜோக்ஸை படிச்சதுல என்னோட பல கவலைகள் போன இடம் தெரியாமல் போயிடிச்சு, சார்!'

'நிஜமாவா சொல்றீங்க?'

'ஆமா சார்... ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்துட்டா, சின்ன சின்ன கவலைகள் எல்லாம் ஒண்ணுமில்லாமல் போயிடும் இல்லையா?'

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'பொதுக்கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த எல்லாரையுமே தலைவர் பெயர் சொல்லிக் கூப்பிட்டு விசாரிச்சாராமே?'

'வந்திருந்ததே ஆறு பேர்தானே!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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'என்னடா! கொரியர் பாய்கிட்ட பிரச்னை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே?'

'என்னிடம் ஷிப்பிங் சார்ஜ் வசூல் பண்ணிவிட்டு பைக்கில் கொண்டு வந்து தருகிறார், அதான்!'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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