சிரி... சிரி...

'ஜன்னலோர சீட்லதான் எப்பவும் உக்காருவீங்களா... ஏன் வாமிட் வருமா?'
'இல்ல, மொபைலுக்கு சிக்னல் நல்லா வரும்!'
'இவருக்கு ஏன் 'டிடர்ஜன்ட் மேனேஜர்'னு பேரு?'
' 'சோப்' போட்டு அவர்கிட்ட லீவு வாங்கிடலாம், அதான்!'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'உங்க ஜோக்ஸை படிச்சதுல என்னோட பல கவலைகள் போன இடம் தெரியாமல் போயிடிச்சு, சார்!'
'நிஜமாவா சொல்றீங்க?'
'ஆமா சார்... ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்துட்டா, சின்ன சின்ன கவலைகள் எல்லாம் ஒண்ணுமில்லாமல் போயிடும் இல்லையா?'
'பொதுக்கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த எல்லாரையுமே தலைவர் பெயர் சொல்லிக் கூப்பிட்டு விசாரிச்சாராமே?'
'வந்திருந்ததே ஆறு பேர்தானே!'
-வி.ரேவதி, தஞ்சை.
'என்னடா! கொரியர் பாய்கிட்ட பிரச்னை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே?'
'என்னிடம் ஷிப்பிங் சார்ஜ் வசூல் பண்ணிவிட்டு பைக்கில் கொண்டு வந்து தருகிறார், அதான்!'
-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.
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