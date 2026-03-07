Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
தினமணி கதிர்

சிரி... சிரி...

'செகண்ட் ஹாண்ட்ல வாங்கின காரால் காலம் தள்ளிட்டு இருக்கேன்...'

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:42 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'செகண்ட் ஹாண்ட்ல வாங்கின காரால் காலம் தள்ளிட்டு இருக்கேன்...'

'காலம் தள்ளிட்டு இருக்கீயா... காரைத் தள்ளிட்டு இருக்கீயா?'

-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.



'வகுப்பில் அமைதி நிலவியது. இது எந்தக் காலம்?'

'நீங்க தூங்குற காலம், சார்!'

-முகமது ஆதில், சென்னை.



'குழந்தை நல்லா பேசுதே... பிறகு ஏன் பேசறதில்லைனு கூட்டிக்கிட்டு வந்தீங்க?'

'டாக்டர்! பேசுறது குழந்தை இல்லை... அவன் முழுங்கின செல்போனில் இருந்து சத்தம் வருது !'



'மேக்கப் இல்லாம ஹீரோயினை முதியோர் இல்லத்துக்கு அழைத்தது தப்பாப் போச்சா, ஏன் ?'

'புதிய முதியவர்களுக்கு அட்மிஷன் கிடையாதுன்னு திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க !'

-எம்.பி.தினேஷ், இடையர்பாளையம்.



'ரெண்டு கண்டம் பேர் சொல்லு?'

'சார்... எனக்கு மேத்ஸ், சயின்ஸ் ரெண்டும்தான் கண்டம்!'

-வி.எஸ்.மங்கை, நங்கநல்லூர்.



'போன முறை மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்குகிறது என்று சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டீர்களே... இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கா?'

'டாக்டர்... இப்ப கீழ் மூச்சு மேல் மூச்சு வாங்குது..!'



'மனு நீதி சோழனிடம் மாடு என்ன மகஜர் கொடுத்தது?'

'ஆராய்ச்சி மணி அடித்தால் சப்தம் சரியாக வரவில்லை என்று..!'

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.



'யாரங்கே?'

'சம்பளம் எங்கே, மன்னா?'

'சரி வேண்டாம், வராதே!'



'வீட்டு லோன் வாங்கிட்டு ஏன் கட்டலை?'

'சரியான பில்டர் கிடைக்கல, சார்!'



'இந்த ஆபீஸ்ல இவர் ஒருத்தர் தான் லஞ்சம் வாங்கறதில்ல!'

'அதான், கையை நீட்டாம மடக்கி வச்சிட்டு உக்காந்திருக்காரா?'

-பர்வின் யூனுஸ், சென்னை.



'உண்மைத் தொண்டன்னா இவன் தான்யா..!'

'எதை வச்சு தலைவா இப்படிச் சொல்றீங்க?'

'நான் சரக்கு அடிச்சதுக்கு, இவன் வாந்தி எடுக்கிறானே!



'ஹார்டு டிஸ்க் இல்லாத கம்ப்யூட்டரா வாங்கணும்யா..!'

'என்ன தலைவா சொல்றீங்க?'

'இ.டி, ஐ.டி.காரங்கதான் ஹார்டு டிஸ்க்லேர்ந்து எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துடறாங்களாமே!'



'ஆபரேஷன் முடிந்து தையல் போடுறதுக்கு முந்தி ஒரு தடவை மானிட்டர்ல பார்த்துடுவோம்..!'

'எல்லாம் சரியா இருக்கான்னா டாக்டர்?'

'இல்ல... கத்தி, கத்திரி, கிளவுஸ் ஏதையாவது உள்ளே வச்சிருக்கோமான்னு.!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.



'கூட்டணி காய் ஒரு கிலோ போடு...'

'அப்படின்னா..?'

'எல்லா காயும் கலந்து...'



'விடை சரியில்லையே..?'

'பார்த்து எழுதிய பிட்ல ஏதோ கோளாறா இருக்கும், சார்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

திடீர் ரூ. 2000 அறிவிப்பு ஏன்? இந்த ஆண்டுதான் கோடைக் காலம் வருகிறதா? விஜய் சரமாரி கேள்வி!

திடீர் ரூ. 2000 அறிவிப்பு ஏன்? இந்த ஆண்டுதான் கோடைக் காலம் வருகிறதா? விஜய் சரமாரி கேள்வி!

வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட புகாா்கள் - சிறப்பு கண்காணிப்புப் பிரிவு அமைக்கக் கோரிய மனு தள்ளுபடி

வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட புகாா்கள் - சிறப்பு கண்காணிப்புப் பிரிவு அமைக்கக் கோரிய மனு தள்ளுபடி

புணே மருத்துவமனையில் சரத் பவாா் அனுமதி

புணே மருத்துவமனையில் சரத் பவாா் அனுமதி

தேவாலயங்கள், அதன் சொத்துகளை நிா்வகிக்க சட்டபூா்வ அமைப்பை ஏன் உருவாக்கக் கூடாது?

தேவாலயங்கள், அதன் சொத்துகளை நிா்வகிக்க சட்டபூா்வ அமைப்பை ஏன் உருவாக்கக் கூடாது?

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு