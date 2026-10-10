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பேல்பூரி - 11-10-26

வேலைக்கு ஆள்கள் தேவை இல்லை...

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கண்டது...

திருப்பூரில் துணிக்கடை ஒன்றில் எழுதியிருந்த வாசகம்)

'வேலைக்கு ஆள்கள் தேவை இல்லை...

முன்னேறத் துடிப்பவர்கள் வேண்டும்!'

-செ.ந.வடிவேல், திருப்பூர்.

(திருநெல்வேலி வண்ணார்பேட்டைக்கு அருகே உள்ள ஒரு தெருவின் பெயர்)

'எட்டுத்தொகை.'

- கெளதம் ராமாமிர்தம், பேரளி.

(செங்கல்பட்டில் வேனின் பின்புறம் எழுதியிருந்த வாசகம் )

'நல்ல நட்பு என்பது வெங்காயம் மாதிரி. 'கட்' பண்ணிப் பாருங்க... கண்ணு கலங்கும்!'

-க.அருச்சுனன், செங்கல்பட்டு.

(சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள ஒரு கடையின் பெயர்)

'மொபைல் கிராமம்.'

- மல்லிகா அன்பழகன், சென்னை-93.

யோசிக்கிறாங்கப்பா...

'பயந்தவனுக்கு 'வலி' நிறைந்த வாழ்க்கை...

துணிந்தவனுக்கோ 'வழி' நிறைந்த வாழ்க்கை!'

-அ.கருப்பையா, பொன்னமராவதி.

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