பேல்பூரி - 22-11-2026
சிதம்பரத்தில் ஒரு நூலகத்தில் எழுதியிருந்தது...
கண்டது...
சிதம்பரத்தில் ஒரு நூலகத்தில் எழுதியிருந்தது...
- கோ.செல்வமுத்துக்குமார், சிதம்பரம்.
----------------------------------------------------------------------------------------------
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சில ஊர்களின் பெயர்கள்...
'அன்னவல்லி, தியாகவல்லி, அக்கடவல்லி.'
- விஜயகுமாரி ராமச்சந்திரன், பைத்தந்துறை.
----------------------------------------------------------------------------------------------
வேலூர் மாவட்டம், பேர்ணாம்பட்டில் இருந்து குடியாத்தம் செல்லும் வழியில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்
'குட்டைமேடு.'
- எஸ்.கதிரேசன், பேர்ணாம்பட்டு.
----------------------------------------------------------------------------------------------
நாகப்பட்டினத்தில் கடை ஒன்றில் எழுதியிருந்த வாசகம்
'பழகும் உறவுகள் அடித்தால் வலிக்காது... நடித்தால் வலிக்கும்!'
- நாகஜோதி செந்தில்குமார், நாகப்பட்டினம்.
----------------------------------------------------------------------------------------------
நாமக்கல் மாட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயர்
'பழந்தின்னிப்பட்டி.'
- பி. தனபாலன் தர்ஷன், பழனியப்பனூர்.
----------------------------------------------------------------------------------------------
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்
'ஆணாய்பிறந்தான்.'
- கெளதம் ராமாமிர்தம், பேரளி.
----------------------------------------------------------------------------------------------
குறுந்தகவலில் பார்த்தது...
'பொறுமை ஒரு போதும் தோல்வி அடையாது...
பொறாமை ஒரு போதும் வெற்றி பெறாது!'
- க. பூமலை, நமசிவாயபுரம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.