பேல்பூரி - 08-11-2026
'நீ சாலையைப் பாத்து ஓட்டினா சமத்து... வேடிக்கை பார்த்தபடி ஓட்டினா விபத்து!'
கண்டது...
(சென்னை பல்லாவரத்தில் ஆட்டோவில் கண்ட வாசகம்)
'நீ சாலையைப் பாத்து ஓட்டினா சமத்து...
வேடிக்கை பார்த்தபடி ஓட்டினா விபத்து!'
-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
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(திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயர்)
'சுள்ளேறும்பு.'
- க. பூமலை, நமசிவாயபுரம்.
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(கோவை கோவில்பாளையத்தில் ஓட்டல் ஓன்றின் பெயர்)
' தண்டச் சோறு.'
-ஆ.மாணிக்கம், பொள்ளாச்சி.
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(புதுச்சேரி நெட்டப்பாக்கத்தில் உள்ள ஓட்டல் ஒன்றின் பெயர்)
'சுவை அரசன்.'
-கே.இந்துகுமரப்பன், விழுப்புரம்.
யோசிக்கிறாங்கப்பா...
'அரைகுறை அறிவு அரைக்கிணறு தாண்டுவது போன்றது.'
-த.பாலசுப்பிரமணியன், கோவை.
எஸ்.எம்.எஸ்.
'கைகட்டி நின்ற இடத்தில்
கைதட்டல் நிற்கும்வரை முயற்சி செய்!'
-அ.கருப்பையா, பொன்னமராவதி.
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