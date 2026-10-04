பேல்பூரி - 04-10-2026
பணம் நண்பனை எதிரியாக்கும்... | குணம் எதிரியை நண்பனாக்கும்!
கண்டது...
(சென்னை மாங்காட்டில் ஆட்டோ ஒன்றில் எழுதியிருந்த வாசகம்)
'பணம் நண்பனை எதிரியாக்கும்...
குணம் எதிரியை நண்பனாக்கும்!'
-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
(நெல்லை மாவட்டம், விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் உள்ள ஓர் உணவு விடுதியின் பெயர்.)
'கொழுந்தியா வீடு.'
-கல்லிடை சிவா, நெல்லை.
(எல்ஐசி ஏஜெண்ட் அலுவலகத்தில் கண்டது)
'உன் திறமையை மற்றவர்கள் உணர்ந்தால்... நீ
வேலைக்காரன்;
உன் திறமையை நீயே உணர்ந்தால்... நீ எஜமானன்!'
-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.
(கோவையில் முதியோர் இல்லம் ஒன்றில் கண்டது)
'முதுமை வரம்... அதை பேணுவோம் தினம் தினம்.'
-த.பாலசுப்பிரமணியன், கோவை.
(கும்பகோணம் ஆயிக்குளம் சாலையில் உள்ள தேநீர்க்கடை ஒன்றின் பெயர்)
'ஒன்ஸ்மோர் கப்.'
-எம்.ஸ்ரீகிருஷ்ணா, மயிலாடுதுறை.
யோசிக்கிறாங்கப்பா...
'அனுபவமும் அவமானமும் கற்றுத்தரும் பாடத்தை, வாழ்க்கையில் எந்த ஆசானும் கற்றுத் தருவதில்லை.'
-ஜி.அழகிரிவேல், ஒதியடிக்காடு.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.