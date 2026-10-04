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பேல்பூரி - 04-10-2026

பணம் நண்பனை எதிரியாக்கும்... | குணம் எதிரியை நண்பனாக்கும்!

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கண்டது...

(சென்னை மாங்காட்டில் ஆட்டோ ஒன்றில் எழுதியிருந்த வாசகம்)

'பணம் நண்பனை எதிரியாக்கும்...

குணம் எதிரியை நண்பனாக்கும்!'

-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

(நெல்லை மாவட்டம், விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் உள்ள ஓர் உணவு விடுதியின் பெயர்.)

'கொழுந்தியா வீடு.'

-கல்லிடை சிவா, நெல்லை.

(எல்ஐசி ஏஜெண்ட் அலுவலகத்தில் கண்டது)

'உன் திறமையை மற்றவர்கள் உணர்ந்தால்... நீ

வேலைக்காரன்;

உன் திறமையை நீயே உணர்ந்தால்... நீ எஜமானன்!'

-எம்.அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

(கோவையில் முதியோர் இல்லம் ஒன்றில் கண்டது)

'முதுமை வரம்... அதை பேணுவோம் தினம் தினம்.'

-த.பாலசுப்பிரமணியன், கோவை.

(கும்பகோணம் ஆயிக்குளம் சாலையில் உள்ள தேநீர்க்கடை ஒன்றின் பெயர்)

'ஒன்ஸ்மோர் கப்.'

-எம்.ஸ்ரீகிருஷ்ணா, மயிலாடுதுறை.

யோசிக்கிறாங்கப்பா...

'அனுபவமும் அவமானமும் கற்றுத்தரும் பாடத்தை, வாழ்க்கையில் எந்த ஆசானும் கற்றுத் தருவதில்லை.'

-ஜி.அழகிரிவேல், ஒதியடிக்காடு.

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