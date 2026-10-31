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பேல்பூரி - 1-11-26

இமயத்தில் இருந்தாலும் சமயத்தில் வருவேன்

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கண்டது...

(கரூரில் ஆட்டோ ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)

'இமயத்தில் இருந்தாலும் சமயத்தில் வருவேன்.'

-மா.சந்திரசேகர், மேட்டுமகாதானபுரம்.

(திருச்சியில் வேன் ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)

'மது உள்ளே சென்றால்...

மதி வெளியே சென்று விடும்!'

-எம் அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.

(புதுச்சேரியில் ஒரு மதுபானக்கூடத்தின் வாசலில் கண்ட வாசகம்)

'உத்தரவின்றி உள்ளே வா...

சச்சரவின்றி வெளியே போ!'

- இரா.தீனதயாளன், இருவேல்பட்டு.

(சென்னை, அம்பத்தூரில் உள்ள உணவு விடுதி ஒன்றின் பெயர்)

'உயர் திணை.'

-செங்காந்தாள், மௌலிவாக்கம்.

யோசிக்கிறாங்கப்பா!

'பிரச்னைகளைத் தூரத்தில் வைத்துப் பழகுங்கள்...

நிம்மதி பக்கத்திலேயே இருக்கும்!'

எஸ். எம். எஸ்.

'எதையும் பொறுமையோடு தேடு...

பொறாமையோடு தேடாதே!'

-அ.கருப்பையா, பொன்னமராவதி.

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