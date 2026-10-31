பேல்பூரி - 1-11-26
இமயத்தில் இருந்தாலும் சமயத்தில் வருவேன்
கண்டது...
(கரூரில் ஆட்டோ ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)
'இமயத்தில் இருந்தாலும் சமயத்தில் வருவேன்.'
-மா.சந்திரசேகர், மேட்டுமகாதானபுரம்.
(திருச்சியில் வேன் ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)
'மது உள்ளே சென்றால்...
மதி வெளியே சென்று விடும்!'
-எம் அசோக்ராஜா, அரவக்குறிச்சிப்பட்டி.
(புதுச்சேரியில் ஒரு மதுபானக்கூடத்தின் வாசலில் கண்ட வாசகம்)
'உத்தரவின்றி உள்ளே வா...
சச்சரவின்றி வெளியே போ!'
- இரா.தீனதயாளன், இருவேல்பட்டு.
(சென்னை, அம்பத்தூரில் உள்ள உணவு விடுதி ஒன்றின் பெயர்)
'உயர் திணை.'
-செங்காந்தாள், மௌலிவாக்கம்.
யோசிக்கிறாங்கப்பா!
'பிரச்னைகளைத் தூரத்தில் வைத்துப் பழகுங்கள்...
நிம்மதி பக்கத்திலேயே இருக்கும்!'
எஸ். எம். எஸ்.
'எதையும் பொறுமையோடு தேடு...
பொறாமையோடு தேடாதே!'
-அ.கருப்பையா, பொன்னமராவதி.
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