பேல்பூரி - 25-10-26
வருங்கால ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ. பி.எஸ் அதிகாரிகள் உள்ளே... கவனமாகப் பின்தொடரவும்.
கண்டது...
(கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சங்கராபுரம் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயர்)
'பொய்க்குணம்.'
- சீனு ராமச்சந்திரன், பைத்தந்துறை.
(தென்காசியில் ஆட்டோ ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)
'வருங்கால ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ. பி.எஸ் அதிகாரிகள் உள்ளே... கவனமாகப் பின்தொடரவும்.'
-உத்தமன்ராஜா , தென்காசி.
கேட்டது...
(திருப்பூர் பெட்ரோல் பங்க் ஒன்றில் இரு இளைஞர்கள்)
'டேய் மச்சான்... பெட்ரோல் அடிக்கிற அந்தப் பையன் எதுக்கு என்னைப் பார்த்து முறைச்சான்?'
'ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு பைக் வாங்கிட்டு, ஐம்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சா... முறைக்காம உன்னைக் கொஞ்சுவாங்களா!'
-செ.ந.வடிவேல், திருப்பூர்.
(ஈரோட்டில் உணவு விடுதி ஒன்றில்)
'சர்வர்! எனக்கு ரெண்டு அப்பளம் வைங்க...'
'ஒரு இலைக்கு ஒரு அப்பளம்தான் சார்!'
'நேத்து சாப்பிட்டப்போ நான் அப்பளம் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். இன்னைக்கு அதைச் சேர்த்து வைங்க!'
-கி. சரஸ்வதி, ஈரோடு.
யோசிக்கிறாங்கப்பா
'கவலைகளை நோக்கிப்போனால்... அது நம்மைத் துரத்தும்!
மகிழ்ச்சியை நோக்கிப் போனால்... அது கவலைகளைத் துரத்தும்!'
-அ.கருப்பையா, பொன்னமராவதி.
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