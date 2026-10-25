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பேல்பூரி - 25-10-26

வருங்கால ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ. பி.எஸ் அதிகாரிகள் உள்ளே... கவனமாகப் பின்தொடரவும்.

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கண்டது...

(கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சங்கராபுரம் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தின் பெயர்)

'பொய்க்குணம்.'

- சீனு ராமச்சந்திரன், பைத்தந்துறை.

(தென்காசியில் ஆட்டோ ஒன்றில் கண்ட வாசகம்)

'வருங்கால ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ. பி.எஸ் அதிகாரிகள் உள்ளே... கவனமாகப் பின்தொடரவும்.'

-உத்தமன்ராஜா , தென்காசி.

கேட்டது...

(திருப்பூர் பெட்ரோல் பங்க் ஒன்றில் இரு இளைஞர்கள்)

'டேய் மச்சான்... பெட்ரோல் அடிக்கிற அந்தப் பையன் எதுக்கு என்னைப் பார்த்து முறைச்சான்?'

'ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு பைக் வாங்கிட்டு, ஐம்பது ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் அடிச்சா... முறைக்காம உன்னைக் கொஞ்சுவாங்களா!'

-செ.ந.வடிவேல், திருப்பூர்.

(ஈரோட்டில் உணவு விடுதி ஒன்றில்)

'சர்வர்! எனக்கு ரெண்டு அப்பளம் வைங்க...'

'ஒரு இலைக்கு ஒரு அப்பளம்தான் சார்!'

'நேத்து சாப்பிட்டப்போ நான் அப்பளம் வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். இன்னைக்கு அதைச் சேர்த்து வைங்க!'

-கி. சரஸ்வதி, ஈரோடு.

யோசிக்கிறாங்கப்பா

'கவலைகளை நோக்கிப்போனால்... அது நம்மைத் துரத்தும்!

மகிழ்ச்சியை நோக்கிப் போனால்... அது கவலைகளைத் துரத்தும்!'

-அ.கருப்பையா, பொன்னமராவதி.

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