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சிரி... சிரி...

அந்த ஓட்டல் முதலாளிக்கு பாக்ஸிங் தெரியும்!

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'அந்த ஓட்டல் முதலாளிக்கு பாக்ஸிங் தெரியும்!'

'அதான், 'இங்கு குத்து பரோட்டா கிடைக்கும்'னு போர்டுல போட்டிருக்கிறாரா?'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை -5.

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'என் உயரம் எனக்குத் தெரியும்!'

'இப்படி ஒரு பணிவா?'

'பணிவு இல்ல... இப்பத்தான் உயரம் பார்த்தேன்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.

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'தலைவர் வீட்டில் ரெய்டுக்கு வந்தவங்க ஏன் அலர்னாங்க?'

'பீரோவைத் திறந்ததும் நாகப் பாம்பு தலையைத் தூக்கி ஆடியதாம்!'

-மஞ்சுதேவன், பெங்களூரு.

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'ஆபரேஷனுக்கு அந்த பேஷண்ட் ரொம்பப் பயப்படுறாரு, டாக்டர்?'

'என்னைப் பற்றி யார் கிட்டேயாவது விசாரிச்சிருப்பாரோ... !!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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'சர்வர், வெளியே மூன்றுவிதச் சட்னி பரிமாறப்

படும்னு போர்டு இருக்கே, என்னென்ன அது?'

'முந்தா நாள் செஞ்ச சட்னி, நேத்து செஞ்ச சட்னி, இன்னைக்கு செஞ்ச சட்னி, சார்!'

-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.

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'தரகரே... பொண்ணு வீட்டில் என்ன சொல்றாங்க?'

'பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளையைப் பிடிச்சு இருக்காம். மாப்பிளையோட ஃபேஸ் புக், இன்ஸ்ட்ராகிராம் ஐ. டி. கேட்கிறாங்க...'

-நடேஷ் கன்னா, கல்லிடைக்குறிச்சி.

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